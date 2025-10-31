Хабаровский «Амур» на выезде потерпел второй разгром подряд

Минское «Динамо» с разгромным счётом 6:2 взяло верх над хабаровским хоккейным клубом «Амур» — игра для «тигров» проходила на выезде. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это уже второй по счёту настолько неудачный матч вне домашней арены для наших игроков, которые ранее с точно таким же результатом уступили череповецкой «Северстали».
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, встреча началась с неожиданной, но нерезультативной атаки «Амура». Так, уже на первой минуте игры Ярослав Лихачёв, после передачи коллег по команде, обошёл двух соперников и ударил в дальний угол калитки «зубров». «Динамо» спас Зак Фукале.
После данной неудачи уже начали давить хозяева льда, напирая на ворота Максима Дорожко. Так, уже шестой бросок по воротам «Амура» на шестой минуте стал успешным для «Динамо» — гол с передачи Андрея Стася оформил Даниил Сотишвили. Вторую шайбу в калитку гостей хозяева забили уже на 14 минуте — на сей раз отличился Илья Усов, идеально замкнувший передачу Даррена Дица.
Весь первый период «Динамо» практически не давало «Амуру» отвечать на свои атаки, продолжился прессинг и во втором игровом отрезке, который начался с третьего гола минчан: шайбу на 20 минуте забросил Егор Бориков. «Амур» смог полноценно ответить лишь в середине периода — большинством воспользовался Игнат Коротких.
Минчане такую «дерзость» простить не смогли и очень быстро ответили голом Вадима Мороза. Продолжилось напряжённое противостояние и в третьем игровом отрезке. И вновь впереди оказались хозяева, окончательно похоронив надежду «Амура» хотя бы на буллиты. Так, на первой минуте Брэдли Лайл эффектно ворвался на чужой пятак и «закопал» шайбу в ворота.
В концовке команды обменялись заброшенными шайбами. Мороз в большинстве, получив передачу от Фукале, разобрался с обороной соперника и результативно убежал один на один, а за две минуты до сирены Лихачёв отличился ценой собственного здоровья. Форвард вкатил на чужой пятак, отправил шайбу в ворота, но после этого ударился лицом о перекладину.
Отметим, что по итогам 20 игр хабаровский «Амур» занимает 17 место сводной турнирной таблицы текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги, имея в своей копилке 17 очков. С таким результатом «тигры» возвращаются домой, где второго ноября встретятся с владивостокским «Адмиралом».