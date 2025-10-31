Хабаровский «Амур» на выезде потерпел второй разгром подряд

В концовке команды обменялись заброшенными шайбами. Мороз в большинстве, получив передачу от Фукале, разобрался с обороной соперника и результативно убежал один на один, а за две минуты до сирены Лихачёв отличился ценой собственного здоровья. Форвард вкатил на чужой пятак, отправил шайбу в ворота, но после этого ударился лицом о перекладину.