В Госдуме предложили поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

Сенатор заявил, что такая сумма основана на расчётах Федерации независимых профсоюзов и минимальном потребительским бюджетом. По его словам, нынешний уровень в 27 тысяч рублей не позволяет человеку жить на эти деньги, учитывая инфляцию и рост налоговой нагрузки.