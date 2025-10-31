Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

В Госдуме предложили поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей в 2026 году. Такую идею выдвинули депутаты от КПРФ вместе с сенатором Айратом Гибатдиновым.

Источник: Life.ru

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45000 рублей в месяц», — говорится в таблице поправок, опубликованной РИА «Новости».

Сенатор заявил, что такая сумма основана на расчётах Федерации независимых профсоюзов и минимальном потребительским бюджетом. По его словам, нынешний уровень в 27 тысяч рублей не позволяет человеку жить на эти деньги, учитывая инфляцию и рост налоговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей и превысит прожиточный минимум на 31%. Новый показатель также будет равен 48% от медианной заработной платы за 2025 год.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше