Почему в Новосибирске нет бензина 31 октября 2025 года

В октябре Новосибирскую область охватил топливный кризис — на заправках региона возник дефицит наиболее популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95. На тех АЗС, где эти виды топлива ещё продаются, выстраиваются очереди.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Как сообщает Сиб.фм, перебои наблюдаются прежде всего у независимых сетей. Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в НСО «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких пояснил, что сеть АЗС «Прайм» недополучила по заключённым договорам популярных марок бензина (АИ-95 и АИ-92) от 26 до 28%, компания «Опти» получила лишь 55% от объёма заявок на АИ-95 и 33% — на АИ-92, а Nafta24 не получила ни того, ни другого бензина вообще.

Новосибирское УФАС выдало предупреждение компании «Газпромнефть-Региональные продажи» в связи с ситуацией на региональном топливном рынке. Ведомство зафиксировало, что объёмы поставок популярных марок бензина и дизельного топлива независимым участникам рынка сократились в 2−4 раза. При этом поставки для вертикально интегрированных компаний, напротив, продемонстрировали рост.

На этом фоне цены на топливо продолжают расти. По данным Новосибирскстата, с начала года бензин АИ-95 подорожал на 16,5%, причём только в октябре прибавка составила 8%. Стоимость АИ-92 с января выросла на 16,2%, а за октябрь — на 7,6%. Также зафиксировано подорожание дизельного топлива.