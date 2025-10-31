Почему в Новосибирске нет бензина 31 октября 2025 года

Как сообщает Сиб.фм, перебои наблюдаются прежде всего у независимых сетей. Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в НСО «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких пояснил, что сеть АЗС «Прайм» недополучила по заключённым договорам популярных марок бензина (АИ-95 и АИ-92) от 26 до 28%, компания «Опти» получила лишь 55% от объёма заявок на АИ-95 и 33% — на АИ-92, а Nafta24 не получила ни того, ни другого бензина вообще.