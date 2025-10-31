Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные

Хамитов предложил открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением организовать доступ россиян к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал «Госуслуги», документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта прошу рассмотреть возможность организации доступа граждан к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал “Госуслуги”, — говорится в обращении.

В документе отмечается, что такая мера позволит эффективно использовать инфраструктуру образовательных учреждений, обеспечит контроль за использованием площадок и безопасность, а также даст жителям возможность заниматься физической культурой в комфортных и доступных условиях.

«Я считаю, что доступ к школьным спортивным площадкам в нерабочее время через запись на “Госуслугах” — это важный шаг для поддержки массового спорта и здорового образа жизни. Сейчас многие жители города испытывают дефицит безопасных и доступных мест для занятий физической культурой», — сказал Хамитов РИА Новости.