В ГД предложили открыть доступ в школьные спортзалы по вечерам и в выходные

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением организовать доступ россиян к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал «Госуслуги», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта прошу рассмотреть возможность организации доступа граждан к школьным спортивным площадкам и залам в нерабочее время (вечером, в выходные и праздничные дни) по предварительной записи через портал “Госуслуги”, — говорится в обращении.
В документе отмечается, что такая мера позволит эффективно использовать инфраструктуру образовательных учреждений, обеспечит контроль за использованием площадок и безопасность, а также даст жителям возможность заниматься физической культурой в комфортных и доступных условиях.
«Я считаю, что доступ к школьным спортивным площадкам в нерабочее время через запись на “Госуслугах” — это важный шаг для поддержки массового спорта и здорового образа жизни. Сейчас многие жители города испытывают дефицит безопасных и доступных мест для занятий физической культурой», — сказал Хамитов РИА Новости.