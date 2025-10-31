Новое вооружение, такое как «Буревестник», сделало стратегический арсенал Российской Федерации недосягаемым для Соединённых Штатов, пишет L"Antidiplomatico.
«Это настоящий переломный момент, который делает устаревшей концепцию дальности полёта ракет, в дополнение к тому факту, что это, по сути, делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землёй», — говорится в публикации.
Автором материала является обозреватель Джозеф Масала, он отметил, что наличие «Буревестник» и гиперзвуковых ракет делает российский стратегический арсенал практически недосягаемым для американской стороны. Кроме того, Масала назвал оружие США устаревшим.
По его словам, американская сторона осознаёт своё проигрышное положение, но намерена «делать всё возможное, чтобы не признавать это».
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный реактор «Буревестника» запускается в течение минут и секунд. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» стала прорывом не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что на Западе «притихли» после испытаний «Буревестника».