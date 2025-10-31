Популярный голливудский актер отдаст почку незнакомцу

Американский актер Джесси Айзенберг, получивший известность благодаря ролям в кинокартинах «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», принял решение стать альтруистическим донором почки для незнакомого человека. Как сообщил сам артист в интервью телеканалу Today, операция по трансплантации запланирована на ближайшие шесть недель.