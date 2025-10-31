Популярный голливудский актер отдаст почку незнакомцу

Американский актер Джесси Айзенберг, получивший известность благодаря ролям в кинокартинах «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана», принял решение стать альтруистическим донором почки для незнакомого человека. Как сообщил сам артист в интервью телеканалу Today, операция по трансплантации запланирована на ближайшие шесть недель.
Айзенберг присоединился к программе альтруистического донорства, которая предполагает пожертвование органа без конкретного реципиента. Актер отметил, что подобный шаг является относительно безопасной медицинской процедурой, способной спасти человеческую жизнь, и выразил надежду, что его пример вдохновит других людей.
Согласно статистике Управления ресурсов и услуг здравоохранения США, в стране сохраняется острая нехватка донорских органов. По состоянию на сентябрь 2024 года, около 90 тысяч американцев ожидают своей очереди на трансплантацию почки.
