Свердловчан ожидает похолодание и мокрый снег

«В пятницу территория Свердловской области располагается в тылу циклона, который прошел через регион накануне, а теперь находится в районе ХМАО. Адвекция холода на территорию региона будет сопровождаться небольшими осадками, преимущественно по северу и западу области, в северных районах — в виде мокрого снега, в остальных — в виде дождя», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».