За что бывшего курганского замгубернатора оштрафовали на 21 миллион рублей

Согласно материалам дела, Михаил Гурко обратился за содействием к Александру Бухтоярову, который на тот момент занимал должность вице-губернатора Курганской области. По утверждению суда, Бухтояров согласился помочь в решении вопроса с охотхозяйством. Экс-чиновник якобы передал через Гурко конфиденциальную информацию о том, что департамент природных ресурсов планирует объявить прием заявок на приобретение в пользование Спорновского охотхозяйства в Варгашинском районе. Кроме того, Бухтояров сообщил важную деталь: для получения приоритетного права тюменскому предпринимателю необходимо заблаговременно приобрести земельный участок на территории этого хозяйства. Воспользовавшись полученной информацией, бизнесмен выполнил все рекомендации и в итоге выиграл конкурс на получение охотхозяйства в пользование. После успешного завершения сделки к загородному дому Михаила Гурко были доставлены два снегохода марки Arctic Cat Bearcat Widetrack. По версии следствия, Бухтояров не стал лично забирать свою часть вознаграждения, а отправил за ним водителя. Один из снегоходов был доставлен в гараж правительства Курганской области на служебном автомобиле «ГАЗель». Именно эта «импортная взятка» и стала основой обвинения против бывшего вице-губернатора.