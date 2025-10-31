Ричмонд
Правительство РФ постановило выдать учителям планшеты для работы с журналами

Учителя в РФ получат планшеты для работы с электронными журналами.

Источник: Комсомольская правда

В России намерены реализовать инициативу, нацеленную на упрощение образовательного процесса. Правительство постановило выдать педагогам планшеты для удобства работы с электронными журналами.

В документе утверждается, что учителям гарантируют безопасный доступ к информационным системам. Планшеты будут работать на базе отечественной операционной системы.

Чтобы получить возможность субсидирования проекта, власти регионов должны подтвердить готовность участвовать в реализации задумки. Для этого необходимо отправить письмо с соответствующей информацией в Минцифры.

В Госдуме между тем предложили создать новый праздник. Выходным днем предложено сделать 7 ноября. Праздник хотят приурочить ко Дню Октябрьской социалистической революции.