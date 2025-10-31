«Не придуривайся, будешь служить»: врачи не смогли разглядеть рак у 18-летнего актюбинца

В итоге Ярослав получил отсрочку на полгода, но не из-за боли в ноге, а по причине перенесенной операции на глаза. От него требовали сдать флюорографию. Медики военно-врачебной комиссии разглядели недуг и сообщили молодому человеку, что у него эхинококкоз. Семья была в шоке. Врачи обнаружили семь кист и пять, и сказали, что нужна срочная операция, потому что одна из кист уже большая. Хирург, увидев Светлану, изменился в лице и сказал, что операция пошла не по плану. Вскрыв кисту, он понял, что это не эхинококкоз, а злокачественная опухоль, и левая часть легкого разлагается.