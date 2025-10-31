«Не придуривайся, будешь служить»: врачи не смогли разглядеть рак у 18-летнего актюбинца

Все началось в июле этого года с боли в ноге. 18-летний Ярослав Горбунов заметил шишку на ноге и обратился в больницу. Но рентген не помог диагностировать причину недуга. Хирург посмотрел снимок и сказал: «Вообще ничего такого по снимку я у тебя не вижу. У тебя призывной возраст — ты, наверное, специально придуриваешься, отлыниваешь». Боль усиливалась, появилась сильная хромота, и семья приобрела костыль. Ярослава вызывали в армию, и в военкомате ему сказали: «Ты хромаешь — у нас тут каждый пятый хромает. Не придуривайся, будешь служить!».
В итоге Ярослав получил отсрочку на полгода, но не из-за боли в ноге, а по причине перенесенной операции на глаза. От него требовали сдать флюорографию. Медики военно-врачебной комиссии разглядели недуг и сообщили молодому человеку, что у него эхинококкоз. Семья была в шоке. Врачи обнаружили семь кист и пять, и сказали, что нужна срочная операция, потому что одна из кист уже большая. Хирург, увидев Светлану, изменился в лице и сказал, что операция пошла не по плану. Вскрыв кисту, он понял, что это не эхинококкоз, а злокачественная опухоль, и левая часть легкого разлагается.
То, что врачи изначально приняли за кисты, оказалось метастазами. Метастазы возникли в результате саркомы — раковой опухоли, возникающей в тканях костей и мышц. Саркома быстро распространяется на другие части тела. Пока Ярослава лечили от неправильных диагнозов, болезнь прогрессировала. В актюбинской поликлинике 3-й и у частного ортопеда Ярославу ставили артроз и назначали стельки, массажи и прогревание, которое категорически запрещается.
В актюбинском онкоцентре объяснили, что в их практике врачи редко сталкиваются с таким видом рака. Облздрав проверяет, есть ли вина медиков в том, что саркома прогрессировала, пока они лечили Ярослава от других болезней. Саркома — достаточно редкое заболевание, выявляемое в Актюбинской области около 11 раз на миллион в возрасте до 20 лет. К сожалению, она диагностируется не на первых стадиях. Проводится проверка всего пути пациента, чтобы выяснить, были ли нарушения со стороны медработников.
Министерство здравоохранения не вмешивается в разбирательство, и для инициирования проверки родители Ярослава должны официально обратиться в Минздрав. Семья несколько недель находится в столице. В Астане Ярослав прошел один курс химиотерапии и обходится без сильных обезболивающих препаратов. Ему придется лечиться здесь еще долгое время.