Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемого в убийстве оператора Политика внесли в базу розыска МВД

МВД России внесло Армена Саргсяна в базу разыскиваемых лиц. Он обвиняется в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика.

«Армен Саргсян. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Точную статью не называли. Однако следствие сообщало о заочном аресте по части 1 статьи 105 УК за убийство.

Напомним, суд заочно арестовал 33-летнего Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве Сергея Политика. Режиссёр и кинооператор погиб в Московской области стал жертвой закладчика наркотиков с ножом. Нападавший сбежал, а Политик скончался в больнице.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.