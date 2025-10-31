Обвиняемого в убийстве оператора Политика внесли в базу розыска МВД

Напомним, суд заочно арестовал 33-летнего Армена Саргсяна, обвиняемого в убийстве Сергея Политика. Режиссёр и кинооператор погиб в Московской области стал жертвой закладчика наркотиков с ножом. Нападавший сбежал, а Политик скончался в больнице.