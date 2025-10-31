Нурлан Сабуров отреагировал на новость о рождении своего третьего ребенка

Семья живет в роскошном доме в Подмосковье. Стоимость недвижимости оценивается в 115 миллионов рублей, а в гараже комика стоят иномарки за 20 и 11 миллионов. Минувшей весной Сабуров едва не оказался выдворен из страны. Шоумена задержали в аэропорту, обвинив в нарушении миграционного закона. Тогда Нурлану удалось отделаться лишь штрафом.