Окружение Трампа спровоцировало дефицит жилья для военных США: почему руководство страны бежит из Вашингтона

Первые лица руководства Соединенных Штатов Америки, включая государственного секретаря Марко Рубио и главу Министерства войны Пита Хегсета, в целях безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщает Atlantic.
Издание отмечает, что список переехавших постоянно растет и недавно в него вошел заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Сейчас число переехавших уже не менее шести. Журналисты пишут, что там, на военных объектах в окрестностях Вашингтона они защищаются не только от возможной угрозы жизни, но и от протестов.
Atlantic уточняет, что Рубио и Хегсет расположились в «генеральском квартале» в Форт Макнейр. Это военный анклав на берегу реки Анакостия. Кроме того, на военных базах теперь живут министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и «еще один высокопоставленный чиновник Белого дома». Его имя репортеры не разглашают из-за «иностранной угрозы».
Действия чиновников администрации президента США Дональда Трампа издание назвало признаком «поляризации нации», поскольку теперь окружение главы Белого дома может обеспечивать свою безопасность только с помощью военных. Вместе с тем, исход высшего руководства из Вашингтона уже привел к ожидаемым проблемам — теперь высшим офицерам армии США не хватает жилья.
Консервативный активист Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него 11 сентября. В сторонника Дональда Трампа стрелял снайпер прямо во время его выступления. Дебаты проходили на открытом воздухе в кампусе Университета Юта Вэлли, под тентом во дворе.
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Кирка великим и легендарным, отметив, что никто лучше него не понимал и не чувствовал молодежь в США. Президент от имени себя и своей супруги Мелании выразил соболезнования жене и семье погибшего.
После убийства сторонника Трампа в целях безопасности вокруг Белого дома было выставлено оцепление. Кроме того, чиновники, в том числе, перенесли церемонию, посвященную годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Она проходит в более безопасном месте. Белый дом также планирует усилить охрану президента США.