Омичи украсят город авторскими елками и игрушками к Новому году

Креативных горожан приглашают создать арт-объекты для будущей выставки, которая откроется в музее «Искусство Омска» в начале декабря.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о старте приема заявок на ежегодный творческий проект «ПодЕльники-7». Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, креативных горожан приглашают создать арт-объекты для будущей выставки, которая откроется в музее «Искусство Омска» в начале декабря.

От участников ждут авторские интерпретации новогодней елки, а в этом году впервые можно предложить и собственные игрушки с украшениями. Подать заявку все желающие могут до 14 ноября, а список победителей станет известен до 23 ноября.

Проект «ПодЕльники» уже стал для Омска доброй новогодней традицией, ежегодно раскрывая таланты местных художников, дизайнеров и просто творческих жителей. Итогом отбора станет выставка, где будут представлены самые необычные и вдохновляющие работы. Торжественное открытие экспозиции запланировано на первые дни зимы.

Напомним, город уже стали постепенно готовить к Новому году.