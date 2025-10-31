Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: Каллас проиграла в борьбе с фон дер Ляйен за власть

Каллас хотела «укрепить своё положение», но недооценила реакцию в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен за влияние в аппарате Евросоюза, пишет Die Welt.

В материале издания из ФРГ сказано, что Каллас хотела «укрепить своё положение», предложив на пост ближайшего советника бывшего руководителя аппарата руководителя ЕК Мартина Зельмайра.

«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что в результате в ЕС никто не встал на сторону Каллас в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что Каллас и фон дер Ляйен вообразили, что смогут поставить президента Российской Федерации Владимира Путина в «неловкое положение», если используют замороженные российские активы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Каллас «протереть пыль где-нибудь в ЕС».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше