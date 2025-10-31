Welt: Каллас проиграла в борьбе с фон дер Ляйен за власть

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен за влияние в аппарате Евросоюза, пишет Die Welt.
В материале издания из ФРГ сказано, что Каллас хотела «укрепить своё положение», предложив на пост ближайшего советника бывшего руководителя аппарата руководителя ЕК Мартина Зельмайра.
«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — говорится в публикации.
Журналисты отметили, что в результате в ЕС никто не встал на сторону Каллас в этой ситуации.
Ранее сообщалось, что Каллас и фон дер Ляйен вообразили, что смогут поставить президента Российской Федерации Владимира Путина в «неловкое положение», если используют замороженные российские активы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Каллас «протереть пыль где-нибудь в ЕС».