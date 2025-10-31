Мать пловца Свечникова опровергла версию о «бегстве» спортсмена от СВО

Версии о том, что пловец Николай Свечников, пропавший в ходе заплыва в Босфорском проливе, «убежал» от специальной военной операции (СВО) — безосновательны. Такое мнение в пятницу, 31 октября, выразила мать спортсмена Галина Свечникова.
— С СВО это вообще никак не связано. Если бы его забрали на СВО, то это случилось бы в 2022 году, сейчас 2025 год, — добавил она.
По ее словам, теории о том, что ее сын бросил все, чтобы уйти ко второй семье, тоже не имеют смысла.
— Семью за один день создать тоже нельзя — он первый раз в Стамбуле. Эта версия не поддерживается по той причине, что Николай один обеспечивает свою семью — у него маленький ребенок, в такой ситуации мужчине приходится много работать, — цитирует Свечникову РИА Новости.
Семья Свечникова, пропавшего во время заплыва в турецком Босфоре, заплатит 500 тысяч лир за данные о его местонахождении.
Пловец пропал 24 августа. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. Перед заплывом в Стамбуле выпали осадки, из-за чего резко упала видимость и поднялись волны.