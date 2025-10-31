Два пожара в одном районе Владивостока ликвидировали за сутки

Загорелась квартира на первом этаже, огонь распространился на 60 квадратных метров. В ходе тушения пожарные обнаружили в квартире погибшего мужчину 65 лет. Ещё один мужчина в возрасте 46 лет пострадал от вредных факторов горения. Причины пожара выясняются.
В telegram-канале 71-го микрорайона со слов очевидцев, помогавших экстренным службам при ЧП, загорелась квартира в доме № 21. По предварительной информации, погибший и пострадавший — два брата, которые распивали алкогольные напитки. Младшего брата смогли вытащить через окно соседи, а старшего добровольцы, не имея никаких специальных средств защиты, не смогли найти из-за сильного задымления.
Пожарные, как утверждается, прибыли быстро, препятствий в виде хаотичной парковки не встретили. До их приезда соседи боролись с огнём своими силами.
В те же сутки, но уже поздно вечером, случился ещё один пожар в том же районе, полыхал строящийся корпус жилого комплекса в микрорайоне Зелёный бульвар. В январе 2024 года эта стройка уже горела, строители смогли ликвидировать ЧП до прибытия пожарных, обошлось без жертв. По предварительным данным, очередное возгорание рабочие тоже начали тушить самостоятельно, но не слишком успешно. Профессиональные пожарные успешно завершили эту работу.