Два пожара в одном районе Владивостока ликвидировали за сутки

В те же сутки, но уже поздно вечером, случился ещё один пожар в том же районе, полыхал строящийся корпус жилого комплекса в микрорайоне Зелёный бульвар. В январе 2024 года эта стройка уже горела, строители смогли ликвидировать ЧП до прибытия пожарных, обошлось без жертв. По предварительным данным, очередное возгорание рабочие тоже начали тушить самостоятельно, но не слишком успешно. Профессиональные пожарные успешно завершили эту работу.