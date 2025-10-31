Названы семь продуктов, которые помогут ребенку улучшить память и иммунитет

По словам Денисенко, важно не только включать полезные продукты, но и следить за их правильной подачей. Например, овощи лучше есть сырыми или слегка обваренными, а шоколад — горький и в небольших количествах. Такой подход помогает ребенку быть спокойнее, сообразительнее и защищает от сезонных простуд.