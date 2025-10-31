Ричмонд
Названы семь продуктов, которые помогут ребенку улучшить память и иммунитет

Диетолог Денисенко перечислила семь продуктов для улучшения иммунитета ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Рацион ребенка напрямую влияет на его память, настроение и иммунитет. Врач-диетолог, эксперт KP.RU Людмила Денисенко рассказала, какие продукты лучше включить в ежедневное питание, чтобы поддержать его память и иммунитет.

— Рацион ребенка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В. Они же укрепляют расшатанные нервы, питают утомленный мозг и способствуют поддержанию хорошего настроения в периоды острых стрессов, интенсивных нагрузок и общего истощения, — поделилась эксперт.

Эксперт назвала семь продуктов, которые особенно полезны для мозга и нервной системы. Это зеленые овощи, авокадо, бананы, орехи, яйца, шоколад и морская рыба. Эти продукты помогают улучшить память, концентрацию и эмоциональный фон, а также укрепляют иммунитет.

По словам Денисенко, важно не только включать полезные продукты, но и следить за их правильной подачей. Например, овощи лучше есть сырыми или слегка обваренными, а шоколад — горький и в небольших количествах. Такой подход помогает ребенку быть спокойнее, сообразительнее и защищает от сезонных простуд.