Стало известно, сколько самозанятые должны платить в Соцфонд для хорошей пенсии

Самозанятые в России могут претендовать на страховую пенсию по старости. Чтобы в будущем получать ее средний размер, необходимо ежегодно вносить в Соцфонд не менее 447 тысяч рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.