Стало известно, сколько самозанятые должны платить в Соцфонд для хорошей пенсии

Самозанятые в России могут претендовать на страховую пенсию по старости. Чтобы в будущем получать ее средний размер, необходимо ежегодно вносить в Соцфонд не менее 447 тысяч рублей. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет ТАСС.
Соответствующие взносы должны поступать в Соцфонд в течение 15 лет. При соблюдении условий самозанятый может рассчитывать на пенсию в размере 25 тысяч рублей. Столько выплата составляет в 2025 году.
«Накопление 110,455 пенсионных баллов обеспечит получение пенсии в размере 25 тысяч рублей. Соответственно, чтобы самозанятому получать страховую пенсию по старости в размере 25 тысяч рублей, ему необходимо 15 лет платить в Соцфонд России сумму 447 498,54 ₽ ежегодно», — объяснила Татьяна Подольская.
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Эта выплата стала наиболее массовым видом соцподдержки.