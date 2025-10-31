Названы специалисты, у которых снизились зарплаты в Омской области

В Омской области наблюдается снижение средней заработной платы уже второй месяц подряд, согласно официальным данным статистики. По информации Омскстата, в августе средний доход жителей региона составил 67 799 рублей, что на 5,1% или на 3,6 тысячи рублей меньше, чем в июле, когда зарплата составляла 71 417 рублей.
Снижение заработков произошло в большинстве отраслей — в 30 из 41. Наибольшее снижение наблюдается в следующих сферах: производство прочих готовых изделий — на 34,6% по сравнению с июлем; государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение — на 23,9%; производство химических веществ и химических продуктов — на 14,7%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — на 11,5%; образование — на 10,9%.
Тем не менее, в 11 отраслях наблюдался рост средней зарплаты. Наибольший прирост был зафиксирован в производстве текстильных изделий — на 30,7% выше уровня июля, производстве электрического оборудования — на 17,3%, и производстве одежды — на 14,8%.