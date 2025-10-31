Названы специалисты, у которых снизились зарплаты в Омской области

Снижение заработков произошло в большинстве отраслей — в 30 из 41. Наибольшее снижение наблюдается в следующих сферах: производство прочих готовых изделий — на 34,6% по сравнению с июлем; государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение — на 23,9%; производство химических веществ и химических продуктов — на 14,7%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — на 11,5%; образование — на 10,9%.