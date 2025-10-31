Матвийчук: ВСУ применяют телефонный коммутатор для изощренных пыток пленных

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru о пытке током, которую применяют на Украине к российским военнопленным.
«Одна из изощренных пыток, которую применяют в ВСУ к российским военнопленным, — пытка током. Это не электрический стул, как в США, предназначенный для мгновенного убийства. Здесь, скорее всего, берут от телефона коммутатор, например, от ТА-57, он дает ток высокой силы, который парализует внешние нервные окончания. Человек, к которому применяется такая пытка, испытывает страшные боли, у него появляются судороги, иногда он теряет сознание», — рассказал Матвийчук.
При этом для противника применение такой пытки просто мультик под названием «Украина понад усе», отметил военный эксперт.
«То есть они, невзирая на то, что это пренебрежение человеческим достоинством, реальное издевательство над человеком, пользуются этим прибором. Ну и, насколько я знаю по рассказам офицеров и солдат, которые были в плену, как правило, такие пытки украинские боевики проводят в невменяемом состоянии: под воздействием наркотиков или алкоголя», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт выразил уверенность, что все палачи из ВСУ понесут наказание.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что российских военнослужащих в украинском плену пытают с использованием электрического стула, избивают и травят собаками.