Die Welt: Урсула фон дер Ляйен победила Каллас в борьбе за власть в Евросоюзе

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен победила в битве за власть в Европейском союзе (ЕС) — она обошла главу внешнеполитического ведомства Каю Каллас. Такое мнение в четверг, 30 октября, выразили в немецкой газете Die Welt.
— Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма в политических интригах Брюсселя, — отметили в материале.
Речь идет об одном вопросе — является ли Европейская служба внешних связей (ЕСВД), которой руководит Каллас, достаточно эффективной, чтобы «выжить перед лицом новых вызовов политике безопасности в мире и хаоса».
17 октября также стало известно, что европейские политики размышляют над возможностью вернуть экс-руководителя аппарата главы ЕК Мартина Зельмайра. Чиновник может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС.
Недавно фон дер Ляйен вновь оказалась под угрозой отставки. В отношении нее было выдвинуто два вотума недоверия, что может повлечь серьезные политические последствия.