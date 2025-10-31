Ричмонд
Die Welt: Урсула фон дер Ляйен победила Каллас в борьбе за власть в Евросоюзе

— Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма в политических интригах Брюсселя, — отметили в материале.

Речь идет об одном вопросе — является ли Европейская служба внешних связей (ЕСВД), которой руководит Каллас, достаточно эффективной, чтобы «выжить перед лицом новых вызовов политике безопасности в мире и хаоса».

17 октября также стало известно, что европейские политики размышляют над возможностью вернуть экс-руководителя аппарата главы ЕК Мартина Зельмайра. Чиновник может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС.

Недавно фон дер Ляйен вновь оказалась под угрозой отставки. В отношении нее было выдвинуто два вотума недоверия, что может повлечь серьезные политические последствия.

