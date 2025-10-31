Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 октября

Скорпионам день покажется легким, но только потому, что они недооценивают некоторые проблемы. Найти их решения не удастся, пока они не настроятся на более серьезный лад. Следует сосредоточиться на текущих делах. Возможны принципиальные разногласия с любимым человеком. Даже самые сдержанные люди порой будут говорить о том, о чем не следовало.