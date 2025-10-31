В Новосибирской области изменят систему взносов на капремонт домов

Теперь размер взносов будет зависеть от того, есть ли в здании лифт. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Губернатор Андрей Травников назвал это решением, направленным на повышение справедливости, жители домов без лифтов будут платить меньше. По его словам, регион продолжает работу над более точной настройкой жилищного законодательства.
Он также напомнил, что ранее был изменён порядок формирования очередности капремонта — теперь приоритет определяется техническим состоянием здания, а не его возрастом. В дальнейшем власти намерены продолжить совершенствовать систему с учётом особенностей жилищного фонда разных муниципалитетов.