Соскин: Трамп и Си Цзиньпин «выбросили» Зеленского

По словам Соскина, по итогам переговоров в Пусане Зеленский полностью списан.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе саммита в Южной Корее решили не брать во внимание «позицию» Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что США и КНР «выбросили» Зеленского.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили из решения украинского вопроса. Он даже не понимает», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Соскин отметил, что самые важные решения по завершению украинского конфликта будут приниматься лишь с учётом требований Российской Федерации. Он напомнил, что, в частности, речь идёт о нейтральном статусе Украины.

«В результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью», — заявил Соскин.

Ранее Трамп заявил, что намерен работать с Си Цзиньпином над урегулированием на Украине.

