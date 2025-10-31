Соскин: Трамп и Си Цзиньпин «выбросили» Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе саммита в Южной Корее решили не брать во внимание «позицию» Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что США и КНР «выбросили» Зеленского.
«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили из решения украинского вопроса. Он даже не понимает», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Соскин отметил, что самые важные решения по завершению украинского конфликта будут приниматься лишь с учётом требований Российской Федерации. Он напомнил, что, в частности, речь идёт о нейтральном статусе Украины.
«В результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью», — заявил Соскин.
Ранее Трамп заявил, что намерен работать с Си Цзиньпином над урегулированием на Украине.