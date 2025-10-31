В Судане озвучили данные по погибшим при переходе города Эль-Фашер под контроль СБР

После того, как 26 октября город Эль-Фашер, административный центр провинции Северный Дарфур в Судан, перешел под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР), здесь погибли уже 2,2 тысячи человек, среди которых женщины и дети. Еще больше 390 тысяч человек покинули свои дома. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони.
«Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев. По некоторым данным, за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других городах, некоторые из которых находятся в десятках километров от Эль-Фашера, смогли добраться по приблизительным оценкам около 30 тысяч человек. Кони добавил, что остальные все еще в пути, однако сколько из них сможет добраться до лагеря неизвестно — они могут оказаться в числе заложников для последующего требования выкупа с родных или стать жертвами новых расправ.
Конфликт разгорелся 15 апреля 2023 года, когда командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР. Правительство говорит, что речь не идет о попытке военного переворота, однако местные СМИ считают, что военные пытаются взять власть. Армия Судана выступила с заявлением, согласно которому СБР находится в столице и других городах незаконно.
Уже на следующий день была слышна стрельба в столице Судана, Хартуме. Она началась после того, как армия вытеснила СБР с одной из военных баз. Столкновения переросли в настоящие бои с использованием тяжелой техники. Перестрелки начались в других суданских городах.
А 17 апреля председатель переходного Суверенного совета Судана, Командующий армией страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о своем решение распустить Силы быстрого реагирования (SRF), объявив их мятежниками.
Управление верхового комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, согласно которому в результате вооруженного конфликта в Судане, вспыхнувшего 15 апреля, погибло более четырех тысяч человек.
Позже тогдашний глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Судане напали на посла Евросоюза. Это произошло, когда дипломат находился в собственной резиденции.