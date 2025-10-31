В Судане озвучили данные по погибшим при переходе города Эль-Фашер под контроль СБР

Собеседник агентства добавил, что до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других городах, некоторые из которых находятся в десятках километров от Эль-Фашера, смогли добраться по приблизительным оценкам около 30 тысяч человек. Кони добавил, что остальные все еще в пути, однако сколько из них сможет добраться до лагеря неизвестно — они могут оказаться в числе заложников для последующего требования выкупа с родных или стать жертвами новых расправ.