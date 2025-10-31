Банки почти полностью перестали консультировать в иностранных мессенджерах

«С апреля по октябрь 2025 года доля банков, которые использовали для консультаций клиентов мессенджер Telegram, сократилась с 73 до 6%. Доля тех, кто пользовался WhatsApp, снизилась с 1 до 0%» — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Naumen.