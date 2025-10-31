Концерты, фестивали и «Ночь искусств» на День народного единства: куда сходить на Ямале в выходные

Жителей Ямала ждут три выходных дня подряд — с 2 по 4 ноября — в честь Дня народного единства. В городах округа подготовили насыщенную программу: масштабные концерты, этнофестивали, творческие мастер-классы, «Ночь искусств» и даже арт-ужин в стиле «хтонь». Салехард приглашает на зажигательную подростковую вечеринку, Лабытнанги — на патриотические концерты, а Новый Уренгой и Надым — на фестивали субкультур и мистические встречи. Самые яркие события — в подборке URA.RU.