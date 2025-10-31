Дождливая погода будет в Иркутске 31 октября

Погода в Иркутске 31 октября 2025 обещает облачно и осадки в виде дождя. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, воздух в городе прогреется лишь до +2…+4 градусов. Ветер будет северо-западный 6−11 м/с.