Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождливая погода будет в Иркутске 31 октября

Воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 31 октября 2025 обещает облачно и осадки в виде дождя. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, воздух в городе прогреется лишь до +2…+4 градусов. Ветер будет северо-западный 6−11 м/с.

Погода в Иркутске 31 октября 2025.

— В регионе будет облачно, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Он усилится в горах южных районов. Местами порывы юго-восточного ветра достигнут 14 м/с, — прокомментировали синоптики.

Температура днем будет 0…+5 градусов, где-то похолодает до −3…-8, а в Катангском районе столбик термометра опустится до −8…-13 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 31 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Думе Иркутска обсудили переход школ на пятидневку.