Прожиточный минимум омичей с нового года повысят почти на 7%

Для разных социальных групп суммы распределятся следующим образом: трудоспособные омичи будут получать 17 960 рублей, пенсионеры — 14 170 рублей, а дети — 15 983 рубля. «Исходя из данных величин с 1 января 2026 года будут производиться расчеты детских пособий, а также определение федеральной социальной доплаты к пенсии», — пояснила министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская.