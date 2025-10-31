Ричмонд
Прожиточный минимум омичей с нового года повысят почти на 7%

Правительство Омской области утвердило величину прожиточного минимума на 2026 год. С 1 января он будет увеличен в среднем на 6,8% и составит 16 477 рублей на душу населения.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе регионально минтруда.

Для разных социальных групп суммы распределятся следующим образом: трудоспособные омичи будут получать 17 960 рублей, пенсионеры — 14 170 рублей, а дети — 15 983 рубля. «Исходя из данных величин с 1 января 2026 года будут производиться расчеты детских пособий, а также определение федеральной социальной доплаты к пенсии», — пояснила министр труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

Увеличение этого показателя является ежегодной процедурой и напрямую влияет на размер различных социальных выплат для нуждающихся категорий граждан.

Принятое постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и будет действовать в течение всего следующего года. Новая величина прожиточного минимума станет основой для оценки нуждаемости омичей при обращении за господдержкой.

