Председателя семейной организации арестовали по делу о торговле детьми

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа текущего года. В ходе судебного заседания защита ходатайствовала о применении меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, ссылаясь на интересы несовершеннолетних детей обвиняемой. Однако представители прокуратуры настояли на заключении под стражу, и суд удовлетворил их ходатайство. Адвокат заявил о намерении обжаловать данное решение.