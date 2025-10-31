Председателя семейной организации арестовали по делу о торговле детьми

Столичный суд принял решение о заключении под стражу председателя Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащенных слоев населения» Ирины Рудницкой. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, мера пресечения в виде содержания в СИЗО будет действовать до 22 ноября 2025 года.
Проживающая в подмосковной Истре многодетная мать, воспитывающая двенадцать детей в возрасте от 3 до 17 лет, обвиняется в совершении преступления по статье 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Торговля людьми»), которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с возможным запретом на осуществление определенной профессиональной деятельности сроком до 15 лет.
Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа текущего года. В ходе судебного заседания защита ходатайствовала о применении меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, ссылаясь на интересы несовершеннолетних детей обвиняемой. Однако представители прокуратуры настояли на заключении под стражу, и суд удовлетворил их ходатайство. Адвокат заявил о намерении обжаловать данное решение.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с 13-й зарплатой.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.