Банк предварительно одобрил кредит: что это значит

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сообщает ИА DEITA.RU.
Этот этап означает, что заемщик прошел предварительную проверку на соответствие требованиям банка и его скоринговой системе. Однако важно понимать, что предварительное одобрение не гарантирует окончательную выдачу кредита — финальное решение банк принимает после предоставления необходимых документов и оценки рисков.
Банк может предоставить кредит на условиях предварительного одобрения, изменить эти условия (например, сумму или срок кредита, чтобы укладываться в допустимый уровень риска), или отклонить заявку, предупредила эксперт.
Самостоятельно определить вероятность следующего одобрения трудно, однако шансы на получение кредита можно повысить, заранее ознакомившись с условиями в конкретном банке, рассчитав уровень долговой нагрузки с учетом запрашиваемой суммы, а также предоставив все требуемые документы.
Кроме того, для минимизации риска отказа можно использовать финансовые маркетплейсы, потому что такие платформы автоматически оценивают параметры заемщика и подбирают наиболее подходящие предложения с высокой вероятностью одобрения, добавила она.