В школы РФ неожиданно предложили вернуть один предмет для 6-х и 7-х классов

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что обществознание в шестых и седьмых классах необходимо сохранить.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что обществознание в шестых и седьмых классах необходимо сохранить. По его словам, этот предмет помогает формировать у школьников основы правового мышления и чувство гражданской ответственности.

Ранее Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется только для учеников 8−11 классов, а с 2026 года — для 9−11 классов.

Гриб отметил, что, как юрист, сожалеет об исключении предмета из программы. Он подчеркнул, что даже при возможной перегрузке учебного плана важно сохранить ключевые темы, касающиеся права и гражданских обязанностей. По его мнению, это можно сделать через факультативы или интеграцию правовых вопросов в другие дисциплины.

Не все подростки осознают последствия своих поступков, отметил Гриб. А ведь уголовная и административная ответственность по многим статьям наступает с 14 лет. Поэтому понимание законов и своих прав важно для будущего каждого школьника.

Он добавил, что возвращение обществознания в средние классы помогло бы не только в патриотическом воспитании, но и в формировании у подростков базовых представлений о праве, государстве и обществе.

