В школы РФ неожиданно предложили вернуть один предмет для 6-х и 7-х классов

Гриб отметил, что, как юрист, сожалеет об исключении предмета из программы. Он подчеркнул, что даже при возможной перегрузке учебного плана важно сохранить ключевые темы, касающиеся права и гражданских обязанностей. По его мнению, это можно сделать через факультативы или интеграцию правовых вопросов в другие дисциплины.