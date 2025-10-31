Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский бросил ВСУ в Покровске в угоду ЕС

«Либо вывести свои войска, как это предлагала Россия, либо поставить задачу перед военными деблокировать эти регионы и удерживать их в ближайшие, ну, по крайней мере, 2−3 недели. Они приняли решение деблокировать. Это означает, что ни на какие уступки они идти не готовы, и люди, которые попали в окружение, потенциально могут быть уничтожены. То есть там ситуация будет только обостряться», — отметил эксперт.