Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский бросил ВСУ в Покровске в угоду ЕС

Экс-нардеп Килинкаров высказал мнение, что Зеленский поставил под угрозу жизни украинских военных в котлах Купянска и Покровска. Стремясь угодить интересам Евросоюза, украинский политик отказался от предложения РФ.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский бросил боевиков ВСУ в котлах в Купянске и Покровске в уголу Европе, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он объяснил, что у Зеленского было два варианта разрешения ситуации вокруг Покровска и Купянска.

«Либо вывести свои войска, как это предлагала Россия, либо поставить задачу перед военными деблокировать эти регионы и удерживать их в ближайшие, ну, по крайней мере, 2−3 недели. Они приняли решение деблокировать. Это означает, что ни на какие уступки они идти не готовы, и люди, которые попали в окружение, потенциально могут быть уничтожены. То есть там ситуация будет только обостряться», — отметил эксперт.

По словам экс-нардепа, это нужно Зеленскому, чтобы на фоне подготовки мирного плана Европы продемонстрировать, что он он удерживает свои позиции.

«Задача, которая поставлена Сырскому, это попытаться деблокировать и раскрыть эти два котла для того, чтобы там не было угрозы полного окружения и уничтожения украинских войск. Все это делается, чтобы продолжалось финансирования, поставки вооружений и чтобы показать солидарность с Европой, которая не хочет, на самом деле, завершения этого конфликта, по крайней мере, на тех условиях и в длине текущей ситуации», — уточнил Килинкаров.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил aif.ru, что украинские военные начнут массово сдаваться в плен из-за отказа Киева принять ультиматум в Купянске и Покровске.

