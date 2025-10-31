Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы сдали 25 кубометров отходов на переработку

Организаторы сообщили, что акция «Экодвор» снова пройдёт в Советском районе в апреле следующего года.

Источник: Аргументы и факты

За полгода жители Советского района собрали 25 кубометров вторсырья в рамках акции «Экодвор», сообщает мэрия Новосибирска.

На финальном этапе участники принесли около 5 кубометров пластика, стекла, жестяных банок и макулатуры.

Проект быстро стал популярным в Академгородке и за его пределами — жители активно делились опытом в домовых чатах и приглашали соседей присоединиться. Летом некоторые участники приезжали даже из Бердска, чтобы сдать вторсырьё и посетить мастер-класс по раздельному сбору отходов.

«За 2025 год мы собрали 25 кубометров отходов, которые не попали на свалку, а отправились на переработку», — отметил Евгений Чиркин.

Организаторы сообщили, что акция «Экодвор» снова пройдёт в Советском районе в апреле следующего года.