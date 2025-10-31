Новосибирцы сдали 25 кубометров отходов на переработку

Проект быстро стал популярным в Академгородке и за его пределами — жители активно делились опытом в домовых чатах и приглашали соседей присоединиться. Летом некоторые участники приезжали даже из Бердска, чтобы сдать вторсырьё и посетить мастер-класс по раздельному сбору отходов.