Новосибирцы сдали 25 кубометров отходов на переработку

За полгода жители Советского района собрали 25 кубометров вторсырья в рамках акции «Экодвор», сообщает мэрия Новосибирска.
На финальном этапе участники принесли около 5 кубометров пластика, стекла, жестяных банок и макулатуры.
Проект быстро стал популярным в Академгородке и за его пределами — жители активно делились опытом в домовых чатах и приглашали соседей присоединиться. Летом некоторые участники приезжали даже из Бердска, чтобы сдать вторсырьё и посетить мастер-класс по раздельному сбору отходов.
«За 2025 год мы собрали 25 кубометров отходов, которые не попали на свалку, а отправились на переработку», — отметил Евгений Чиркин.
Организаторы сообщили, что акция «Экодвор» снова пройдёт в Советском районе в апреле следующего года.