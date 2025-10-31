Ричмонд
Во Владивостоке дети Изумрудного и Снеговой Пади получат места в школах

Решение суда обязывает город изыскать средства и возможности для создания дополнительных мест для обучения.

Источник: Аргументы и факты

Суд во Владивостоке обязал городскую администрацию обеспечить больше мест для обучения школьников микрорайонов «Изумрудный» и «Снеговая Падь». Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края.

Ленинский районный суд города признал неправильным бездействие местных властей — они не предприняли нужных шагов, чтобы организовать бесплатное образование для детей в этих районах. Власти должны выделить деньги на создание как минимум 1810 новых мест в школах — это можно сделать, строя новые здания, покупая или реконструируя существующие.

Всё должно быть сделано так, чтобы детям было где учиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими в регионе, а сроки исполнения ограничены одним годом после вступления решения суда в силу.

Как говорится в сообщении, администрация города пыталась оспорить данное решение, но Приморский краевой суд отказал в апелляции, оставив решение без изменений.