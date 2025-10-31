Прожиточный минимум в Омской области вырастет в будущем году почти на 7%

В 2026 году величина прожиточного минимума вырастет в среднем на 6,8%. По основным социально-демографическим группам населения в 2026 году она составит: для трудоспособного населения — 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, для детей — 15 983 рубля. Исходя из данных величин с 1 января 2026 года будут производиться расчеты детских пособий, а также определение федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Принятое постановление вступает в силу 1 января 2026 года. Величина установлена сроком на один год.