Матвийчук: на празднике СБУ в Краматорске могли уничтожить офицеров НАТО

Об этом aif.ru сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в четверг под удар попал расположенный на территории старого города особняк, куда украинские военнослужащие и сотрудники украинской спецслужбы прибыли на двух десятках машин и «устроили гуляния». По его сведениям, после удара на место прилета приехали «скорые», разбор завалов продолжается и сейчас.
По информации Матвийчука, в особняке проходило «дружеское чаепитие», какой-то праздник, в ходе которого, в том числе, обсуждали и военные вопросы.
«Думаю, человек 10−20 там находилось. И, конечно, там могли быть и иностранные специалисты. Вполне вероятно, украинцы захотели показать военным НАТО свое гостеприимство и пригласили их на это мероприятие», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт назвал потери ВСУ невосполнимыми, так как офицеры, попавшие под удар, занимали определенные должности, возглавляли разработку планов в зоне СВО.
Напомним, Матвийчук сообщил, что пророссийское подполье направило удар ВС РФ по СБУ в Краматорске.