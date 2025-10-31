Матвийчук: на празднике СБУ в Краматорске могли уничтожить офицеров НАТО

Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в четверг под удар попал расположенный на территории старого города особняк, куда украинские военнослужащие и сотрудники украинской спецслужбы прибыли на двух десятках машин и «устроили гуляния». По его сведениям, после удара на место прилета приехали «скорые», разбор завалов продолжается и сейчас.