Финразведка объяснила усиление валютного контроля ЦБ за нерезидентами

Банк России разработал изменения в валютном контроле для учёта транзакций с участием нерезидентов. Как сообщили в Росфинмониторинге, контроль усилии для борьбы с отмыванием преступных доходов через зарубежные компании и операции с векселями и драгоценными металлами.

Источник: Life.ru

В рамках обновления ЦБ ввёдет систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте. Кодирование коснётся расчетов с векселями, драгоценными металлами и цифровыми активами. Это позволит регулятору отслеживать финансовые потоки, которые ранее оставались недостаточно прозрачными.

«Понимание рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия данным негативным явлениям», — приводит комментарий Росфинмониторинга РБК.

Изменения не предполагают новых ограничений для резидентов и нерезидентов, уточнили в Банке России. Замечания к проекту принимают до 3 ноября.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что к 2027 году Центральный банк РФ прогнозирует возможность перехода к нейтральной ключевой ставке в диапазоне 7,5−8,5%. По словам Набиуллиной, средняя ключевая ставка в России за 2025 год составила около 19%.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

