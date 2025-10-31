Объем платных услуг в Приморье вырос за девять месяцев 2025 года

Объем платных услуг в Приморском крае вырос в сопоставимых ценах на 1,3% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил более 200 млрд рублей, сообщила Федеральная служба государственной статистики Приморья.
«В структуре потребительских расходов жителей края наибольшую долю заняли жилищно-коммунальные услуги — 25% от общих трат, следом за ними шли транспортные — 18%, и медицинские услуги — 14%», — говорится в сообщении.
На бытовые услуги пришлось 11% расходов, на телекоммуникационные — 9%, а на услуги системы образования — 6%.
Наиболее значительный прирост пришелся на сферу гостиничного обслуживания, где показатель вырос на 5%. Рост на 2% продемонстрировали услуги в области культуры, правового характера и телекоммуникаций.
Общий объем бытовых услуг, оказанных населению, составил 22.3 млрд рублей. Это на 4% превышает показатель певых девяти месяцев 2024 года. Среди них лидерами по востребованности стали техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, на которые пришлось 36% от общего объема. Парикмахерские и косметические услуги заняли 17%, ремонт и строительство жилья — 15%, а ритуальные услуги — 7%.
При этом сектор ремонта и строительства жилья сохранил уверенные темпы роста, показав увеличение на 19% по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика также наблюдалась в парикмахерских услугах, где объем вырос на 9%, в работе фотоателье — на 8%, и в ремонте и пошиве обуви — на 3%.
Напомним, в сентябре потребительские цены выросли на 0.5%, а по сравнению с таким же периодом 2024 года — на 8.3%. Одними из подорожавших продуктов стали сухие супы, колбаса, зефир и кофе. А вот яблоки, виноград и баранина, наоборот, упали в стоимости.
Кроме того, годовая инфляция в сентябре замедлилась и составила 8,3%.Также, подешевела аренда жилья.