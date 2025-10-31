От кадета до лучшего связиста

После окончания школы Дима поступил в Военный колледж Министерства обороны Республики Казахстан в городе Щучинске. С первых дней он проявил усердие, интерес к военному делу и стремление к знаниям. Учёба в корпусе стала для него не просто этапом образования — это была настоящая школа характера и ответственности.