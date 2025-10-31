Ричмонд
От кадета до лучшего связиста

Младший сержант Дмитрий Юрков, начальник узла связи Военного колледжа Министерства обороны РК имени Ш. Уалиханова, сегодня по праву считается одним из лучших специалистов своего подразделения, передает DKNews.kz.

Его путь в армии начался с мечты, которая со временем стала делом всей жизни.

После окончания школы Дима поступил в Военный колледж Министерства обороны Республики Казахстан в городе Щучинске. С первых дней он проявил усердие, интерес к военному делу и стремление к знаниям. Учёба в корпусе стала для него не просто этапом образования — это была настоящая школа характера и ответственности.

«Связист — это нерв армии. От нашей работы зависит бесперебойное управление войсками, связь между подразделениями и успех любой операции», — говорит младший сержант Юрков.

Во время обучения наш герой неоднократно становился отличником учёбы, участвовал в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, командовал отделением кадет. Именно там он впервые осознал важность сплочённости, дисциплины и взаимопомощи — качеств, без которых невозможно стать настоящим воином.

После окончания Кадетского корпуса он решил продолжить службу в рядах Вооружённых Сил, выбрав профессию связиста. С тех пор прошло несколько лет — и сегодня младший сержант Юрков достойно служит в родном Военном колледже.

Под его руководством молодые специалисты осваивают современные средства связи, учатся обеспечивать устойчивую и защищённую передачу данных в любых условиях. Он помогает им не только в профессиональном, но и в личностном становлении — как настоящий наставник.

Командование Военного колледжа отмечает его высокий уровень профессиональной подготовки, организованность и инициативу. Благодаря грамотной работе Юркова подразделение неоднократно занимало призовые места на смотрах-конкурсах по боевой и технической подготовке.

«Главное — быть верным своему делу и не останавливаться на достигнутом. Каждый день в армии — это возможность стать лучше, сильнее и опытнее», — делится он.

Сегодня младший сержант Дмитрий Юрков — пример для молодых воинов, вдохновляющий их своим трудолюбием, преданностью воинскому долгу и искренней любовью к Родине. Его путь — доказательство того, что кадетское братство продолжается в строю, а лучшие выпускники сержантского корпуса достойно несут службу в рядах Вооружённых Сил Республики Казахстан.