От кадета до лучшего связиста

Его путь в армии начался с мечты, которая со временем стала делом всей жизни.
После окончания школы Дима поступил в Военный колледж Министерства обороны Республики Казахстан в городе Щучинске. С первых дней он проявил усердие, интерес к военному делу и стремление к знаниям. Учёба в корпусе стала для него не просто этапом образования — это была настоящая школа характера и ответственности.
«Связист — это нерв армии. От нашей работы зависит бесперебойное управление войсками, связь между подразделениями и успех любой операции», — говорит младший сержант Юрков.
Во время обучения наш герой неоднократно становился отличником учёбы, участвовал в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, командовал отделением кадет. Именно там он впервые осознал важность сплочённости, дисциплины и взаимопомощи — качеств, без которых невозможно стать настоящим воином.
После окончания Кадетского корпуса он решил продолжить службу в рядах Вооружённых Сил, выбрав профессию связиста. С тех пор прошло несколько лет — и сегодня младший сержант Юрков достойно служит в родном Военном колледже.
Под его руководством молодые специалисты осваивают современные средства связи, учатся обеспечивать устойчивую и защищённую передачу данных в любых условиях. Он помогает им не только в профессиональном, но и в личностном становлении — как настоящий наставник.
Командование Военного колледжа отмечает его высокий уровень профессиональной подготовки, организованность и инициативу. Благодаря грамотной работе Юркова подразделение неоднократно занимало призовые места на смотрах-конкурсах по боевой и технической подготовке.
«Главное — быть верным своему делу и не останавливаться на достигнутом. Каждый день в армии — это возможность стать лучше, сильнее и опытнее», — делится он.
Сегодня младший сержант Дмитрий Юрков — пример для молодых воинов, вдохновляющий их своим трудолюбием, преданностью воинскому долгу и искренней любовью к Родине. Его путь — доказательство того, что кадетское братство продолжается в строю, а лучшие выпускники сержантского корпуса достойно несут службу в рядах Вооружённых Сил Республики Казахстан.