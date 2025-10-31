В Омске отменили режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Как сообщалось ранее, 21 октября на улице 10 лет Октября произошло столкновение между фурой и бензовозом, в результате которого дизельное топливо вылилось на дорогу. Это ДТП привело к значительным затруднениям в движении транспорта на несколько часов. Зона чрезвычайной ситуации охватывала участок дороги между гипермаркетом «Бауцентр» и автозаправочной станцией «Газпромнефть».