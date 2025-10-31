В Омске отменили режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Мэр Сергей Шелест подписал постановление об отмене режима ЧС, который был введён 21 октября после разлива около 9 тонн дизельного топлива из автоцистерны. Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Отмена режима стала возможной благодаря устранению последствий инцидента.
Как сообщалось ранее, 21 октября на улице 10 лет Октября произошло столкновение между фурой и бензовозом, в результате которого дизельное топливо вылилось на дорогу. Это ДТП привело к значительным затруднениям в движении транспорта на несколько часов. Зона чрезвычайной ситуации охватывала участок дороги между гипермаркетом «Бауцентр» и автозаправочной станцией «Газпромнефть».
С отменой режима ЧС также завершено и местное реагирование на данную ситуацию. Органы управления и силы, отвечающие за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возвращаются к обычному режиму работы.