В Госдуме после слов Путина нашли решение по недостатку рыбы в рационе россиян

В России может появиться понятие «рыбный четверг». Магазины хотят обязать раз в неделю продавать рыбную продукцию за полцены. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, цитирует ТАСС.
Председатель «Справедливой России» обратился с соответствующей инициативой после слов президента РФ Владимира Путина о недостатке рыбы в рационе граждан. По мнению депутата, эту проблему можно решить акциями.
«Пусть будет “рыбный четверг”, когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот», — пояснил Сергей Миронов.
В России также хотят реализовать инициативу, нацеленную на упрощение образовательного процесса. Правительство постановило выдать педагогам планшеты для удобства работы с журналами.