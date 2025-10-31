Ричмонд
В Госдуме после слов Путина нашли решение по недостатку рыбы в рационе россиян

В Госдуме хотят ввести в магазинах рыбный четверг с продажей рыбы за полцены.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться понятие «рыбный четверг». Магазины хотят обязать раз в неделю продавать рыбную продукцию за полцены. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, цитирует ТАСС.

Председатель «Справедливой России» обратился с соответствующей инициативой после слов президента РФ Владимира Путина о недостатке рыбы в рационе граждан. По мнению депутата, эту проблему можно решить акциями.

«Пусть будет “рыбный четверг”, когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот», — пояснил Сергей Миронов.

