Цех-невидимка и «фальшивые» таблетки: силовики обнаружили подпольное производство поддельных лекарств

Нелегальное производство было организовано в помещениях, не соответствующих санитарным нормам. Предприятие официально имело разрешение лишь на выпуск БАДов, однако фактически изготавливало девять видов поддельных медикаментов. Чтобы не вызывать подозрений, названия препаратов изменяли, делая их похожими на оригинальные. Так, популярный «Пиковит» стал «Пивовитом», «Канефрон» — «Канасероном», «Эспумизан» — «Эспуметиком», а «Нистатин» — «Неститамом».
В ходе обыска были изъяты материальные ценности на общую сумму около 30 миллиардов сумов, включая:
138 031 упаковку фальсифицированных препаратов и БАДов на сумму более 1,2 млрд сумов;
прекурсоры — химические вещества для производства лекарств — на сумму 1,8 млрд сумов;
упаковочные материалы (флаконы, крышки, коробки и этикетки) на 3,4 млрд сумов;
14 видов производственного оборудования на сумму 18 млрд сумов;
23 специальные ёмкости разного объёма на 5,6 млрд сумов.
Как показала проверка, кустарные лекарства доставляли для продажи в Ташкент, Ферганскую долину и другие регионы Узбекистана. В настоящее время назначена экспертиза для определения состава изъятых препаратов, проводится следствие.