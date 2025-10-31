Цех-невидимка и «фальшивые» таблетки: силовики обнаружили подпольное производство поддельных лекарств

Нелегальное производство было организовано в помещениях, не соответствующих санитарным нормам. Предприятие официально имело разрешение лишь на выпуск БАДов, однако фактически изготавливало девять видов поддельных медикаментов. Чтобы не вызывать подозрений, названия препаратов изменяли, делая их похожими на оригинальные. Так, популярный «Пиковит» стал «Пивовитом», «Канефрон» — «Канасероном», «Эспумизан» — «Эспуметиком», а «Нистатин» — «Неститамом».