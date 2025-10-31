«Исторический облик не был сохранен»: алматинцы возмутились из-за ремонта столетней школы

Мнение о ремонте в легендарной школе выразили и архитекторы — они считают, перестраивать ее необязательно. «Это огромная потеря, потому что уничтожается не просто исторический пласт и память народа, уничтожается вообще ценность города как такового. Есть мировая практика в том же Питере, в Лиссабоне, в Праге, когда из объекта старого, прежнего назначения, пусть даже это был XVII век там, я не знаю, живут же в них по 500 лет люди. Вынимают все “кишки”, вставляют современные, но при этом сохраняют внешний облик», — заявила архитектор Эмина Кужемуратова. По ее словам, здание было построено на века и пережило десятки землетрясений.