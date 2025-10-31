«Исторический облик не был сохранен»: алматинцы возмутились из-за ремонта столетней школы

Недавно в Сети появилось видео, где рабочий отбойным молотком сбивает часть легендарного фасада. Это вызвало возмущение у активистов — общественники забили тревогу. По их словам, таких кардинальных изменений на паспорте объекта не увидели. Отмечается, что в стенах этой школы учились дети и внуки казахстанской интеллигенции — Сатпаева, Ауэзова, Муканова и Жандосова. Активисты считают, что история под угрозой. «Это была школа. Но вообще другой облик. То есть исторический облик не был сохранен. Вот что было страшно и вызвало возмущение всех жителей города», — заявила алматинка Салтанат Ташимова.
Возмущение выразили и учащиеся — вся семья Тауекелевых, три поколения, окончили школу имени Сатпаева. Они согласны, что классы требовали обновления, однако снос исторического фасада расстроил их. «Когда я увидела верхнюю часть крыши, когда она сносится, когда ее просто так краном куда-то начали выводить в другую сторону, это было очень печально. Считаю, что нужно обязательно сохранять какой-то исторический облик. У любого города должна быть душа. У любого города должен быть ансамбль, стиль. К сожалению, Алматы утрачивает», — считает Саида Тауекелева.
Сообщается, что после ажиотажа паспорт объекта изменили — вернули легендарные колонны и капители с лепниной, за которые так боролись активисты. По информации властей города, сносить легендарную школу даже частично не планируют. Они хотят сделать сейсмоусиление, освежить стены и пристроить спортивный комплекс. На работы из бюджета выделено 2 млрд тенге. «Здание школы № 56 было построено почти 100 лет назад и не соответствовало современным стандартам. В этой связи было принято решение произвести сейсмоусиление и капитальный ремонт учебного заведения. Сразу хочу отметить, что какой-либо снос существующих зданий не предусмотрен», — пояснил официальный представитель проектного офиса акимата Алматы Ерден Турысбеков.
Мнение о ремонте в легендарной школе выразили и архитекторы — они считают, перестраивать ее необязательно. «Это огромная потеря, потому что уничтожается не просто исторический пласт и память народа, уничтожается вообще ценность города как такового. Есть мировая практика в том же Питере, в Лиссабоне, в Праге, когда из объекта старого, прежнего назначения, пусть даже это был XVII век там, я не знаю, живут же в них по 500 лет люди. Вынимают все “кишки”, вставляют современные, но при этом сохраняют внешний облик», — заявила архитектор Эмина Кужемуратова. По ее словам, здание было построено на века и пережило десятки землетрясений.
Вместе со школой под угрозой оказался и национальный театр драмы имени Ауэзова. К его реконструкции приступили этим летом, считают эксперты. С фасада сняли знаменитый «кунаевский» мрамор. Такое преображение алматинцы называют вандализмом. «Он уникален был и в своей отделке дорогим мрамором. И вот этот орнамент использовался в этой мраморной отделке театра Ауэзова. Сейчас это все ободрали до скелета. Восстановят ли этот же, мрамор-то дорогой. Скорее всего, его заменят на более дешевый турецкий санфаянс. И соответственно, это уже не оригинал», — заявила Эмина Кужемуратова.
По словам экспертов, город теряет архитектурный ансамбль, где здания должны дополнять друг друга. Этот стиль создавал характер и душевность Алматы.