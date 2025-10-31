Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и «государственных бонусов» в преддверии Дня народного единства — эксперты Angara Security зафиксировали рост обманов по таким сценариям, рассказали РИА Новости в компании.
«В преддверии Дня народного единства специалисты по кибербезопасности Angara Security фиксируют рост активности мошенников, использующих тему праздника для обмана граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, “подарки к празднику” или “государственные бонусы за участие в общественных инициативах”, — сказали в компании.
Для получения «подарка» мошенник просит жертву подтвердить личность по телефону, назвать код из смс или реквизиты банковской карты для «оформления документов» и «получения выплаты» — сами схемы повторяют ранее проработанные сценарии. Сейчас же злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки.
Также эксперты компании отмечают устойчивый рост Telegram-ботов и фишинговых сайтов, маскирующихся под госресурсы и общественные организации. Аферисты используют схожие доменные имена и дизайн официальных порталов для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Именно на них предлагается заполнить анкету или «подтвердить участие в акции», после чего происходит кража персональных и банковских данных.
«В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября», — прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.
«Социально незащищенные категории граждан, всегда ожидающие помощи от государства, также легко верят в правдоподобность таких предложений. Просьбы перейти на фишинговый сайт, стилизованный под “Госуслуги”, для подтверждения данных не вызывают у них подозрений», — добавил он.
Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники, а также помнить, что государство не запрашивает коды и реквизиты, а сотрудники госорганов и соцслужб никогда не просят сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или пароли. Не нужно переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных смс и сообщений в мессенджерах, даже если они обещают финансовую выгоду.