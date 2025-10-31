ВСУ атаковали Владимирскую область, есть повреждения

Массированный налет украинских беспилотников был совершен на Владимирскую область. Недалеко от региональной столицы была атакована инфраструктура. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев. Как уточнил глава региона, режим беспилотной опасности по-прежнему сохраняется.