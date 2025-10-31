Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области изменится расписание электричек из-за праздников

Электрички будут ходить по изменённому графику с 1 по 4 ноября.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области скорректируют расписание пригородных поездов в связи с празднованием Дня народного единства и переносом рабочего дня. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород».

По данным перевозчика, в субботу, 1 ноября, когда рабочий день переносится с понедельника, электрички будут ходить по графику будних дней.

Со 2 по 4 ноября пригородные поезда перейдут на расписание выходного дня.

При этом без изменений останется движение следующих маршрутов:

поезд № 6531 Новосибирск — Сокур; поезд № 6503 Новосибирск — Сокур; поезд № 6805 Новосибирск — Тогучин; поезд № 6809 Новосибирск — Тогучин.

Компания «Экспресс-пригород» рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание и планировать поездки с учётом изменений.