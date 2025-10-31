В Новосибирской области изменится расписание электричек из-за праздников

В Новосибирской области скорректируют расписание пригородных поездов в связи с празднованием Дня народного единства и переносом рабочего дня. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород».
По данным перевозчика, в субботу, 1 ноября, когда рабочий день переносится с понедельника, электрички будут ходить по графику будних дней.
Со 2 по 4 ноября пригородные поезда перейдут на расписание выходного дня.
При этом без изменений останется движение следующих маршрутов:
поезд № 6531 Новосибирск — Сокур; поезд № 6503 Новосибирск — Сокур; поезд № 6805 Новосибирск — Тогучин; поезд № 6809 Новосибирск — Тогучин.
Компания «Экспресс-пригород» рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание и планировать поездки с учётом изменений.