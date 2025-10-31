Экс-чемпион UFC Фигейреду попал в автокатастрофу, в него врезалась уходившая от погони девушка

Инцидент произошёл по вине другого водителя. По словам спортсмена, девушка, которая, судя по всему, пыталась скрыться от погони, на большой скорости выехала со второстепенной дороги и врезалась прямо в бок его машины. Фигейреду прокомментировал случившееся с облегчением, заявив, что славит Бога за своё спасение.