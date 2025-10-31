Ричмонд
Мужчина наткнулся на крупный средневековый клад, копая червей для рыбалки

Житель Швеции наткнулся на редчайший клад, когда копал червей для рыбалки, сообщает Fox News.

Житель Швеции наткнулся на редчайший клад, когда копал червей для рыбалки, сообщает Fox News. Недалеко от своего летнего домика он наткнулся на медный котёл, доверху наполненный серебряными монетами, кольцами, бусами и подвесками.

По предварительным оценкам, вес клада составляет около 6 кг, а общее количество монет — до 20 000. Место находки не разглашается: археологи продолжают изучать участок.

Антиквар София Андерссон назвала открытие «одним из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья, когда-либо найденных в Швеции». Она отметила, что монеты сохранились удивительно хорошо, хотя сам котёл со временем разрушился.

Среди находок есть монеты с изображением короля Кнута Эрикссона, правившего в XII веке, а также редкие «епископские монеты», выпущенные от имени церковных иерархов.

По словам экспертов, эта находка имеет огромное историческое значение и поможет исследователям глубже понять торговлю и денежное обращение Скандинавии раннего Средневековья.

Согласно шведскому закону о культурной среде, все найденные клады из драгоценных металлов переходят в собственность государства. Однако их обнаруживший получает компенсацию за находку.

